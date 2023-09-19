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Лукашенко – губернатору Краснодарского края: Беларусь востребована в РФ как никогда

19 сентября 2023 09:29
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Республика Беларусь имеет колоссальный технологический потенциал и возможности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 19 сентября, во время встречи с главой Краснодарского края РФ Вениамином Кондратьевым, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко обозначил, что наша страна сохранила свои промышленные гиганты, в Беларуси успешно развивают научную отрасль. Сегодня наша страна как никогда востребована в Российской Федерации, подчеркнул Президент. Уход из России и Беларуси «старых друзей» дал двум государствам возможность развивать свои производства на собственной базе.  

Президент заявил, что Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где должны «заземлиться», а сотрудничество может развиваться во всех направлениях. Речь и о сельском хозяйстве, и машиностроении, и те же лифты. Если региону что-то нужно, мы обязательно договоримся, сказал Лукашенко. 

Глава государства также отметил, что у белорусских строителей есть интерес участвовать в проектировании и возведении соцобъектов и учреждений в России. 

# Союзное государство # общество # Александр Лукашенко # Вениамин Кондратьев

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