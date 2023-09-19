Лукашенко – губернатору Краснодарского края: Беларусь востребована в РФ как никогда

Республика Беларусь имеет колоссальный технологический потенциал и возможности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 19 сентября, во время встречи с главой Краснодарского края РФ Вениамином Кондратьевым, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко обозначил, что наша страна сохранила свои промышленные гиганты, в Беларуси успешно развивают научную отрасль. Сегодня наша страна как никогда востребована в Российской Федерации, подчеркнул Президент. Уход из России и Беларуси «старых друзей» дал двум государствам возможность развивать свои производства на собственной базе.

Президент заявил, что Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где должны «заземлиться», а сотрудничество может развиваться во всех направлениях. Речь и о сельском хозяйстве, и машиностроении, и те же лифты. Если региону что-то нужно, мы обязательно договоримся, сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что у белорусских строителей есть интерес участвовать в проектировании и возведении соцобъектов и учреждений в России.