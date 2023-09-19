«Достаточно зрелый початок». Урожайность кукурузы в Брестской области на 30% выше прошлогодней
Новости Беларуси. 9 миллионов 380 тысяч тонн – столько зеленой массы кукурузы уже заготовлено в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области под царицу полей отведено 196 тысяч гектаров. Уже убрана почти половина площадей.
Ежедневно в полях занято 545 кормоуборочных комбайнов. Средняя нагрузка на машину составляет 360 гектаров. В целом по региону урожайность кукурузы на 30 % выше прошлогодней. В лидерах Барановичский, Столинский, Дрогичинский, Березовский, Жабинковский районы. Там с гектара собирают более 300 центнеров.
Лариса Марчук, главный агроном сельхозпредприятия «Вознесенский»:
Несмотря на засушливую весну, май был неблагоприятный для роста кукурузы, сегодня мы имеем достаточно хорошую кукурузу на силос – урожайность 350 центнеров, в отдельных полях даже до 400 доходит. Засушливая погода с сентября, однако кукуруза технологичная, достаточно зрелый початок. Зеленые листья позволяют заготавливать силос хорошего качества.
Сергей Мурин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Этому способствовали не только погодные условия, которые благоприятствовали росту и развитию кукурузы, но и в то же время и работа агронома наших сельхозорганизаций. Это прежде всего выборы сорта, стратегии и технологии возделывания данной культуры. Конечно, ничего этого не было бы без закладки производственных опытов, которые сегодня есть в каждом районе нашей области.
Перед сельхозорганизациями Брестской области поставлена задача завершить уборку кукурузы на силос до 15 октября. Для этого ежедневно нужно проходить не менее 4 тысяч гектаров. В хозяйствах области планируют заложить более 4 миллионов тонн силоса – практически под полную потребность животноводства Брестского региона.