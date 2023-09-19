«Достаточно зрелый початок». Урожайность кукурузы в Брестской области на 30% выше прошлогодней

Новости Беларуси. 9 миллионов 380 тысяч тонн – столько зеленой массы кукурузы уже заготовлено в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области под царицу полей отведено 196 тысяч гектаров. Уже убрана почти половина площадей.

Ежедневно в полях занято 545 кормоуборочных комбайнов. Средняя нагрузка на машину составляет 360 гектаров. В целом по региону урожайность кукурузы на 30 % выше прошлогодней. В лидерах Барановичский, Столинский, Дрогичинский, Березовский, Жабинковский районы. Там с гектара собирают более 300 центнеров.