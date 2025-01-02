Латвия ограничила ввоз топлива для грузовых автомобилей

Новый год не привнес никаких изменений в ситуацию, которая складывается на границе Беларуси с ЕС. Очереди – это преграда не только для туристов, но и для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фуры простаивают неделями, чтобы начать путь к месту назначения. Самым загруженным остается литовское направление. Нерасторопность таможенных служб на сопредельной стороне уже давно не связывают с праздниками. На рубежах Беларуси со странами ЕС работают лишь 5 пунктов пропуска из 14. До этого меньше всего очередь была в сторону Латвии, но сейчас все может измениться. Рига ввела топливные ограничения для грузовых автомобилей, прибывающих в страну. В баке должно быть не более 200 литров.