Прямой эфир

Латвия ограничила ввоз топлива для грузовых автомобилей

02 января 2025 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый год не привнес никаких изменений в ситуацию, которая складывается на границе Беларуси с ЕС. Очереди – это преграда не только для туристов, но и для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия ограничила ввоз топлива для грузовых автомобилей-2

Фуры простаивают неделями, чтобы начать путь к месту назначения. Самым загруженным остается литовское направление. Нерасторопность таможенных служб на сопредельной стороне уже давно не связывают с праздниками. На рубежах Беларуси со странами ЕС работают лишь 5 пунктов пропуска из 14. До этого меньше всего очередь была в сторону Латвии, но сейчас все может измениться. Рига ввела топливные ограничения для грузовых автомобилей, прибывающих в страну. В баке должно быть не более 200 литров.

# Латвия # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Как помогли исполнить мечту ребёнка с редким диагнозом CMA – рассказала мама
01 января 2025 18:08

Как помогли исполнить мечту ребёнка с редким диагнозом CMA – рассказала мама

Период агитации продлится 25 дней и завершится накануне основного дня голосования
01 января 2025 17:40

Период агитации продлится 25 дней и завершится накануне основного дня голосования

Самый загадочный из 12 знаков. Какое значение имеет символ змеи в традиционной культуре?
01 января 2025 17:18

Самый загадочный из 12 знаков. Какое значение имеет символ змеи в традиционной культуре?