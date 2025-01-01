Как помогли исполнить мечту ребёнка с редким диагнозом CMA – рассказала мама

Новый год, друзья. Он уже здесь, на пороге. И где-то пробирается сквозь дремучую тайгу, где-то переплывает моря, или весело катит по асфальту, залитого огнями большого города. Беларусь ждет 2025-ый. Новый год – это всегда нарядно, красиво, тепло, уютно, по-семейному прекрасно. Потому что люди собираются вместе компаниями, семьями, для того, чтобы встретить Новый год и вспомнить, конечно, все самое лучшее года уходящего. И сегодня мы тоже собрались в большом кругу гостей программы «Точки над «i», которые расскажут, каким волшебным для них был 2024 год и что же они ждут от 2025-го.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Инесса, Ваше предыдущее новогоднее желание было очень необычным, и оно сбылось. Расскажите, пожалуйста, эту уникальную историю и также, наверное, о тех, кто помогал эту историю, в общем-то, осуществить. Инесса Соломатина, мама ребенка с редким диагнозом СМА:

Раньше было время, когда я ездила в Питер. И когда я оттуда приезжала, я все время сыну рассказывала о музеях, о мостах. В конечном результате сын загорелся желанием, он очень мечтал о Питере. Мечтает ребенок, а для меня, чтобы реализовать, нужно было подготовиться, чтобы спокойно поехать в чужой город с таким ребенком, как бы не все так просто. Но в интернете я нашла людей, которые... Вот есть общество, социальный клуб волонтеров Андрея Гапановича, и я видела в интернете, что они ездят в Питер со взрослыми колясочниками. И я с ними созвонилась, и мы увиделись, проговорили, и он сказал, что без вопросов, мы вас возьмем. Но они летели на самолете, а мы ехали на поезде. Сказать, что он был счастлив, это сказать ничего. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы еще сказали какие-то трогательные слова, что спасибо белорусам за то, что они такие отзывчивые.