Как помогли исполнить мечту ребёнка с редким диагнозом CMA – рассказала мама
Новый год, друзья. Он уже здесь, на пороге. И где-то пробирается сквозь дремучую тайгу, где-то переплывает моря, или весело катит по асфальту, залитого огнями большого города. Беларусь ждет 2025-ый. Новый год – это всегда нарядно, красиво, тепло, уютно, по-семейному прекрасно. Потому что люди собираются вместе компаниями, семьями, для того, чтобы встретить Новый год и вспомнить, конечно, все самое лучшее года уходящего. И сегодня мы тоже собрались в большом кругу гостей программы «Точки над «i», которые расскажут, каким волшебным для них был 2024 год и что же они ждут от 2025-го.
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Инесса, Ваше предыдущее новогоднее желание было очень необычным, и оно сбылось. Расскажите, пожалуйста, эту уникальную историю и также, наверное, о тех, кто помогал эту историю, в общем-то, осуществить.
Инесса Соломатина, мама ребенка с редким диагнозом СМА:
Раньше было время, когда я ездила в Питер. И когда я оттуда приезжала, я все время сыну рассказывала о музеях, о мостах. В конечном результате сын загорелся желанием, он очень мечтал о Питере. Мечтает ребенок, а для меня, чтобы реализовать, нужно было подготовиться, чтобы спокойно поехать в чужой город с таким ребенком, как бы не все так просто. Но в интернете я нашла людей, которые... Вот есть общество, социальный клуб волонтеров Андрея Гапановича, и я видела в интернете, что они ездят в Питер со взрослыми колясочниками. И я с ними созвонилась, и мы увиделись, проговорили, и он сказал, что без вопросов, мы вас возьмем. Но они летели на самолете, а мы ехали на поезде. Сказать, что он был счастлив, это сказать ничего.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что вы еще сказали какие-то трогательные слова, что спасибо белорусам за то, что они такие отзывчивые.
Инесса Соломатина:
Мы очень довольны, во-первых, что не только он был помощником в этом, а потому что благодаря интернету я видела женщину Марию Лобачевскую, которая колясочница и очень часто тоже ездит, я смотрю, в Питер, в Москву. Она модель. Я ей написала, как она вообще едет в Питер. Она мне объяснила про нужный поезд, прицепной этот вагон. Я позвонила на нашу железную дорогу, я все узнала, я договорилась. И когда мы приехали, нас встретили.
Наталья Надольская:
Вам помогли загрузиться в этот вагон?
Инесса Соломатина:
Да, нас встретил грузчик. Он нас сразу привез к поезду, чтобы мы там нигде не плутали по Минскому вокзалу. Я его же не видела сам раньше, вагон. Но когда мы его увидели, у нас коляска относительно очень большая по сравнению со всеми обычными колясками у колясочников. Там было все для него. Отдельное купе, отдельный туалет. Заехала не только наша коляска. У нас был огроменный чемодан с аппаратом дыхательным. Но мы поместились во всем.
Наталья Надольская:
Я так понимаю, что вообще в вашей жизни нет места унынию, что вы очень позитивные с Германом люди. Вы наверняка каждый Новый год встречаете в хорошем настроении, независимо от того, что происходит вокруг.
Инесса Соломатина:
Ну да, у нас всегда хорошее настроение. Уныние мы просто отметаем. Я работаю. Герман учится на надомном обучении. У нас есть няня. И у нас все замечательно. Сын мечтал о собаке на день рождения. Даже собака у нас уже есть.
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