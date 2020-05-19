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Лариса Гринько: «Надо себя нудить. Вынуждать, заставлять себя, развиваться, расти духовно и эмоционально, вот тогда будет результат»

19 мая 2020 11:32
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Лариса Гринько: «Надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину»

Лариса Гринько: «Надо себя нудить. Вынуждать, заставлять себя, развиваться, расти духовно и эмоционально, вот тогда будет результат» -1

Лариса Гринько, телеведущая:
Я абсолютно убеждена, что судьба, как бы, предначертана человеку и даётся, как бы, в роли большой дороги, в образе большой дороги.

Можно пойти слева, можно пойти справа, можно посередине, а можно просто лечь в начале пути и никуда не пойти, вот твоя судьба здесь и закончится. Нужно немножечко барахтаться, нужно стремиться, ставить задачи и пытаться их решать.

Помню, матушка Анфиса из Евфросиньевского монастыря из Полоцка сказала, что: «Надо себя нудить». Я говорю: «Как нудить?» Вынуждать, заставлять себя, развиваться, расти духовно и эмоционально, вот тогда будет результат. 

# Телеведущий # общество # Лариса Гринько # Вадим Щеглов

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