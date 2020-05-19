Лариса Гринько: «Надо себя нудить. Вынуждать, заставлять себя, развиваться, расти духовно и эмоционально, вот тогда будет результат»

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Лариса Гринько: «Надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину»
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».
Лариса Гринько: «Надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину»
Лариса Гринько, телеведущая:
Я абсолютно убеждена, что судьба, как бы, предначертана человеку и даётся, как бы, в роли большой дороги, в образе большой дороги.
Можно пойти слева, можно пойти справа, можно посередине, а можно просто лечь в начале пути и никуда не пойти, вот твоя судьба здесь и закончится. Нужно немножечко барахтаться, нужно стремиться, ставить задачи и пытаться их решать.
Помню, матушка Анфиса из Евфросиньевского монастыря из Полоцка сказала, что: «Надо себя нудить». Я говорю: «Как нудить?» Вынуждать, заставлять себя, развиваться, расти духовно и эмоционально, вот тогда будет результат.