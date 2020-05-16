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Лариса Гринько: «Надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину»

16 мая 2020 12:06
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

«2000-летие христианства, в Иерусалиме Президенту вручали вручали Орден Гроба Господнего». Гринько рассказала о самых запомнившихся эфирах

Лариса Гринько: «Надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину»-1

Лариса Гринько, телеведущая:
Конечно, в прошлом как-то это более активно было, но я думаю, что ещё очень-очень много проектов можно реализовать и сегодня. Посетить детский дом, какую-то семью – это замечательно! Кроме того, надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину.

У меня есть загородный дом, у меня там так много цветов. У меня цветут розы, у меня растут овощи, у меня красивая зелёная трава, мои соседи подтягиваются за мной. Вот я поставила теплицу, и они говорят: надо такую же сделать, забор или ещё что-то.

Это здорово! Мы должны чуть-чуть в меру своих сил, в меру своих возможностей сделать этот мир лучше.

# Год малой родины # общество # Лариса Гринько

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