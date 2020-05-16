Лариса Гринько: «Надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину»

Лариса Гринько, телеведущая:

Конечно, в прошлом как-то это более активно было, но я думаю, что ещё очень-очень много проектов можно реализовать и сегодня. Посетить детский дом, какую-то семью – это замечательно! Кроме того, надо украшать землю. Вот сейчас все говорят: Год малой родины. Давайте мы украсим свою малую родину.

У меня есть загородный дом, у меня там так много цветов. У меня цветут розы, у меня растут овощи, у меня красивая зелёная трава, мои соседи подтягиваются за мной. Вот я поставила теплицу, и они говорят: надо такую же сделать, забор или ещё что-то.

Это здорово! Мы должны чуть-чуть в меру своих сил, в меру своих возможностей сделать этот мир лучше.