«Как всегда случайно: тот заболел, тот не смог». Как Лариса Гринько стала телеведущей

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Лариса Петровна, со временем Вы перешли на телевидение, тогда это был осознанный выбор? Захотелось новых эмоций, нового адреналина или это такое женское, знаете, хочу в кадр?

Лариса Гринько, телеведущая:

Понимаете, этот переход был очень долгий, потому что я пришла на радио, и это был предел мечтаний, мне было очень интересно.

А потом я постепенно включалась в то телевидение, то бессуфлёрное телевидение, когда я работала на «Панораме» с легендарными дикторами. И вот мы в паре работали, не было суфлёра, текст читаешь с листа и мне это очень нравилось, что это такое живое, мобильное, всё это интересное.

Но как-то вот не складывалось, вот не знаю. А потом, когда наступил 1994 год, и стало образовываться Агентство телевизионных новостей, радийная команда, которая перешла, они меня пригласили поработать репортёром и я согласилась. Я даже не представляла, что я буду ведущей. А потом как-то вы знаете, как всегда случайно: тот заболел, тот не смог, и вот мне говорит: «Иди, поработай». И я поработала. И как-то вот случилось и достаточно долго и, мне кажется, оно и неплохо.

Вадим Щеглов:

Да, вы много лет отработали лицом этой программы.