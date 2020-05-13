Гандбол: 13 мая может быть назван чемпион Беларуси среди женских команд

В Доме гандбола на Бурдейного в 17 часов сойдутся принципиальные соперники БНТУ-БелАЗ и «Гомель». В связи с эпидемиологической ситуацией встреча пройдет без зрителей.

Сейчас в турнирной таблице команды разделяют два очка – лидирует «Гомель». В случае победы в матче клуб из города над Сожем досрочно станет чемпионом. Если победит БНТУ-БелАЗ или команды сыграют вничью, тогда состоится еще один поединок. Он пройдет 17 мая в Гомеле.