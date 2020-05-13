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Гандбол: 13 мая может быть назван чемпион Беларуси среди женских команд

13 мая 2020 09:12
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Новости Беларуси. 13 мая в Минске пройдет матч второго этапа чемпионата Беларуси по гандболу среди женских команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гандбол: 13 мая может быть назван чемпион Беларуси среди женских команд-1

В Доме гандбола на Бурдейного в 17 часов сойдутся принципиальные соперники БНТУ-БелАЗ и «Гомель». В связи с эпидемиологической ситуацией встреча пройдет без зрителей.

Гандбол: 13 мая может быть назван чемпион Беларуси среди женских команд-4

Сейчас в турнирной таблице команды разделяют два очка – лидирует «Гомель». В случае победы в матче клуб из города над Сожем досрочно станет чемпионом. Если победит БНТУ-БелАЗ или команды сыграют вничью, тогда состоится еще один поединок. Он пройдет 17 мая в Гомеле.

# Гандбол # общество # Фотофакт

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