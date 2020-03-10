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Лариса Гринько: «Мама хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы»

10 марта 2020 12:35
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Могли бы Вы представить свою жизнь без большого экрана? Если да, то как могла бы сложиться Ваша судьба?

Лариса Гринько, телеведущая:
История же не терпит сослагательного наклонения: как бы, что бы. Наверное, как бы, не пропала. Мама моя хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы.

У меня была попытка попробовать себя на педагогической стезе, но когда я пришла на педагогическую практику, учась в университете, мне показалось, что я никогда не справлюсь с этой агрессивной молодой энергией. И поэтому я сказала: «Нет». Педагога во мне найти очень сложно. 

Скорее всего, я бы что-то писала, журналистикой, может быть, исследовала литературу. Между тем, я, всё-таки, даже поступила в аспирантуру и сдала кандидатские минимумы, а потом появились дети и они стали моими лучшими плодами.

Лариса Гринько: «Мама хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы» -1

# Телеведущий # общество # Лариса Гринько

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