«Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

Новости Беларуси. Спасти Армани. Зоосад под Минском приютил больного льва из российского цирка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, о том, что у хищника серьезные проблемы с позвоночником, при передаче умолчали.

Неравнодушные белорусы в буквальном смысле поставили льва на ноги – ему провели дорогостоящую операцию. Сегодня Армани окреп, он хорошо ест и набирает вес.