Более 30 человек по Минску привлечены к ответственности. Правоохранители и врач рассказывают, как проверяют людей на самоизоляции

Новости Беларуси. Уже несколько дней в Беларуси число тех, кто победил коронавирус, превышает количество заболевших – во многом благодаря четкой работе всех без исключения госструктур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из ее аспектов – контроль за теми, кто находится в изоляции. В ежедневном режиме с проверками их посещают милиционеры и врачи.

Казалось бы, остаться дома, чтобы обезопасить себя и окружающих – что может быть проще? Однако есть и такие, кто пренебрегает здоровьем и жизнью других. В рейд с милиционерами отправился наш корреспондент Григорий Азаренок. Звонок в домофон, вежливый разговор. Человек на месте. Таких визитов у участкового инспектора на сегодня еще несколько десятков.

Григорий Азаренок, корреспондент:

В день милиционеры и врачи посещают от 30 до 50 адресов. Только в одном Партизанском районе столицы более 300 человек находятся на самоизоляции. Адреса в РУВД поступают из эпидемиологической службы. Сидеть дома в обязательном порядке должны те, у кого выявлен положительный тест на коронавирус и контакты первого уровня. На протяжении 14 дней сотрудники проверяют, находится ли человек дома. В случае, если милиционер вас не застал, начинается проверка.

Сергей Поцейко, участковый инспектор Партизанского РУВД:

Если мы приезжаем на адрес, нам никто не отвечает, не открывает дверь, уточняем где он. Если нет, мы устанавливаем номер контактный человека, созваниваемся. Человек поясняет, где он сейчас находится. Обычно люди выходят в магазин ближайший либо из практики чаще всего они отправляются в поликлинику, чтобы закрыть больничный.

Как правило, в группу вместе с милиционером входит врач. Задача – выявление симптомов вируса, проверка самочувствия и просто добрый совет.

Екатерина Комарь, помощник врача-гигиениста Центра гигиены и эпидемиологии Партизанского района Минска:

Я могу сама спросить у человека, как у него самочувствие, может, есть какое-то беспокойство. Спросить, вызывают ли врача на дом либо им звонит сама поликлиника. Спрашиваем, проводится ли у них своевременно отбор мазка.

Формы работы разные. Большинство, конечно, должно ждать милиционера в гости. Но кроме этого, например, самоизолированным могут позвонить по телефонному мессенджеру.

В каждом районе столицы создано по три мобильных группы для проверки. При получении предписания о самоизоляции человеку подробно рассказывают о том, что в ближайшие две недели ему делать можно и что нельзя.

Виталий Шибко, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Партизанского района Минска:

Если человек отсутствует по месту жительства и мы не можем установить его местонахождение, регистрируем материал для проверки. Если мы в течение 10 дней устанавливаем местонахождение и причина была уважительная, тогда процесс подлежит прекращению. Если все-таки причина неуважительная, гражданин находится на самоизоляции, он выходит выгуливать собаку либо покидает место жительства, уезжает на дачу, к себе в деревню, такие лица подлежат административной ответственности. В Минске на самоизоляции находятся несколько тысяч человек. Абсолютное большинство понимают важность проводимой работы и режим не нарушают. Однако находятся и такие, до кого доходит долго. К таким закон суров.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Таких граждан немного. Более 30 человек в настоящее время по городу Минску привлечено к административной ответственности за невыполнение законных требований врачей по соблюдению правил изоляции. Все протоколы направлялись в суды. Решения принимаются по таким статьям только судебными органами. Есть примеры, когда гражданам давали даже административный арест. Таких немного, но такие примеры есть. В своем большинстве это штрафные санкции. Точно такой же порядок действует и для людей, прибывающих в Беларусь из-за рубежа. На границе они получают предписание о 14-дневной самоизоляции. Однако некоторые считают, что для них закон не писан. Например, сотрудник польского телеканала Алексей Диковицкий. 21 мая он приехал в Беларусь. Как сказал его начальник, «заниматься предвыборными программами».