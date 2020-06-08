Спасатели помогли минчанину освободить руку, которая застряла в игровом автомате

Новости Беларуси. Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в одном из торговых центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они пришли на помощь мужчине, который просунул руку в один из игровых автоматов, а достать ее не смог.