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Спасатели помогли минчанину освободить руку, которая застряла в игровом автомате

08 июня 2020 15:03
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Новости Беларуси. Необычную спасательную операцию провели сотрудники МЧС в одном из торговых центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спасатели помогли минчанину освободить руку, которая застряла в игровом автомате-1

Спасатели помогли минчанину освободить руку, которая застряла в игровом автомате-3

Они пришли на помощь мужчине, который просунул руку в один из игровых автоматов, а достать ее не смог.

Спасатели помогли минчанину освободить руку, которая застряла в игровом автомате-6

31-летнему минчанину помогли буквально в течение считаных минут. Спасателям пришлось использовать специнструмент. Мужчина не пострадал.

# МЧС # общество # Фотофакт

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