Истории спасения животных и дружба медведицы и собачки. Почему стоит посетить зоосад в Станьково?

Новости Беларуси. Оставшихся без попечения зверей забирают к себе домой простые люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А когда хищник проявляет свой неистовый характер, таких зачастую привозят сюда. Чем же необычен этот зоосад под Минском? «Лапки вообще не работали». В Станьково вылечили больного льва Армани, которого передали из российского цирка

Так в Станьково появились медведица Маша, волк Степа, медведица Василиса и собачка Анфиса. Кстати, последние вот уже 7 лет вместе. Бывает, люди ужиться вместе не могут, а здесь такая дружба между диким и домашним животным.

Оксана Семашко, корреспондент:

За 10 лет здесь знают десятки историй спасения. У каждого подопечного своя история, особенная. И даже тех, у кого шансы на жизнь были невелики, тоже не оставляют в беде.

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом Центра экологических решений «Станьково»:

У нас медведь ни разу в спячку не впадал, потому что в самый разгар спячки у нас проходят праздники, где очень много конфет, и она ждет этого Нового года с нетерпением.

С каждой необыкновенной историей спешат знакомиться посетители. На добрых поступках и ласке к животным родители учат детей. Станьково – одно из самых популярных мест Минской области.

Маргарита Микулич:

Погода прекрасная. Мы приехали сюда покормить птиц.

Анастасия Микулич:

Здесь очень хорошо, здесь немноголюдно. Мы здесь уже не первый раз. Нам очень нравится сюда приезжать.