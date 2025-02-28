Белорусский Красный Крест подвёл итоги проделанной работы за 2024-й

Помощь в экстренных ситуациях, обучение первой помощи, волонтерство. Масштаб проделанной работы оценили и в Белорусском Красном Кресте. За 2024-й организация выросла на 4 % – число ее участников достигло практически миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране действует порядка 7 тысяч «первичек», а помощь нуждающимся оказывают около 16 тысяч волонтеров.

Красный Крест продолжает выполнять свою миссию по улучшению качества жизни людей. Так, необходимую поддержку в 2024 году получили порядка 180 тысяч человек. Еще одно важное направление работы – участие в реагировании на чрезвычайные ситуации. 15 специальных команд вместе с медиками и спасателями оказывают необходимую помощь в экстренных ситуациях: подтопления, поисковые спасательные операции, стихийные бедствия. В перспективе в организации планируют улучшить взаимодействие с волонтерами и повысить качество их работы.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы хотим, чтобы те волонтерские советы, которые существуют в областях, при областных Красных Крестах, и Республиканский волонтерский совет напрямую погружались в ежедневную деятельность, в постоянную деятельность Белорусского Красного Креста. Чтобы они не только работали как волонтеры, но и давали обязательно качественную обратную связь, на что необходимо обращать внимание. Потому что если мы говорим об увеличении численности волонтеров, то мы должны говорить и о статусности волонтеров.

Организация остается надежной опорой для тех, кто сталкивается с трудностями, продолжая вдохновлять своими благородными поступками.