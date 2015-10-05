Новости Беларуси. Гостиница для собак открылась в Минском районе. Необычное учреждение организовали несколько доброжелателей. Сюда обращаются люди, которым на время необходимо отъехать, а за их любимыми животными нужен уход.

Инициаторы зоологической гостиницы не только оснастили комфортные вольеры, но и сами готовят еду для постояльцев, занимаются их физической подготовкой. К зиме в отеле должны построить дополнительные вольеры с отоплением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Каурко, владелец зоологической гостиницы:

Подавали объявления, смотрели, пользуется или не пользуется спросом. Нам начали привозить собак. Привозили и провозили, и в итоге мы подумали, что надо делаться. Вольеры идут по 12 квадратных метров каждый, прозрачная крыша, чтобы им не было темно внутри. Они бегают по дворовой территории, которая тоже довольно не маленькая. И сзади у нас еще есть загон для щенков и мелких пород собак.