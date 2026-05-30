Квесты, мастер-классы и спектакли – что подготовил Большой театр к Международному дню защиты детей

31 мая в Большом театре пройдет акция «Волшебный мир театра для детей и про детей», приуроченная к Международному дню защиты детей. Юных зрителей и их родителей ждут театрализованные программы, квесты, мастер-классы и спектакли.

Что приготовил Большой для нас в этот день и какие планы на лето у главного театра страны? Поговорим с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси.

Александр Меженный, СТВ:

Сейчас приближается День защиты детей, то есть будем ходить по театру и кричать: «Не бегайте по театру!» Такая программа запланирована?