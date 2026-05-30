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Квесты, мастер-классы и спектакли – что подготовил Большой театр к Международному дню защиты детей

30 мая 2026 13:55
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31 мая в Большом театре пройдет акция «Волшебный мир театра для детей и про детей», приуроченная к Международному дню защиты детей. Юных зрителей и их родителей ждут театрализованные программы, квесты, мастер-классы и спектакли.

Что приготовил Большой для нас в этот день и какие планы на лето у главного театра страны? Поговорим с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси.

Александр Меженный, СТВ:
Сейчас приближается День защиты детей, то есть будем ходить по театру и кричать: «Не бегайте по театру!» Такая программа запланирована?

Квесты, мастер-классы и спектакли – что подготовил Большой театр к Международному дню защиты детей-2

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Будет как раз таки с точность наоборот. Я называю это день, когда мы театр отдаем детям. Потому что реально, если бы вы побывали, вошли и попали в эту атмосферу, вы бы поняли, что даже организационно это очень непросто. Потому что детям разрешается все. Они впервые попадают не в закулисье, где можно посмотреть, как работают, как на сцене что-то опускается, поднимается. А они попадают в самую гущу событий, где артисты в двух шагах от них. Певцы, танцовщики, музыканты, режиссеры, гримеры. Огромное количество специалистов, которые начинают общаться и предлагать самые разные варианты такого общения.

Подробности в видео.

# Екатерина Дулова # Дети

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