Политика открытости и гостеприимства приносит Беларуси реальные плоды. Нашу страну все чаще выбирают для прагматичных поездок. В эти дни в Минске находятся два немецких путешественника, которые приехали лично изучить наш промышленный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их выбор полностью рушит стереотипы зарубежных СМИ. Несмотря на призывы своих властей бойкотировать поездки в Беларусь, обычные граждане Германии пробиваются сквозь «железный занавес» с той стороны. Иностранных гостей интересует реальный сектор экономики: наши заводы-гиганты, машиностроение и новые технологии.

Оливер Кемпкенс, бизнесмен (Германия):

Я очень высоко оцениваю экономический потенциал вашей страны. И в частности, в сфере сельского хозяйства. В этой отрасли Беларусь всегда занимала хорошие позиции. Мы ездили на юг страны, в сторону Мозыря, и замечали новые технологии, новую технику. И я был также на БЕЛАЗе. И тоже могу отметить очень высокий уровень.

Реальность полностью опровергает зарубежные фейки – отмечают немецкие туристы. Беларусь – сильное государство с работающими заводами, развитой экономикой и безопасными улицами – такой их вывод. Жители Европы устали от искусственных барьеров и хотят видеть всю правду. Беларусь же всегда готова ее показать, оставаясь открытой для каждого, кто идет к нам с миром и добрыми намерениями.