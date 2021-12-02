Квартиры с окнами в лес или к реке. Рассказываем, как можно быстрее въехать в своё жильё в городе-спутнике

Новости Беларуси. Комфорт маленького города для жителей областного центра. Уже в 2022 году первые брестчане смогут получить ключи от квартир в городе-спутнике Жабинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект квартала в небольшом райцентре запроектирован, к строительству жилых домов приступят в феврале. А рядом уже возводят социальные объекты. Кристина Протосовицкая продолжит.

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Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В очереди за своими квадратными метрами в Бресте стоят свыше 25 тысяч человек. В приоритете – многодетные и молодые семьи. В любом другом случае ожидание займет долгие-долгие годы. Именно для них жилье в городе-спутнике может стать решением насущного жилищного вопроса. Тем более что совсем скоро проезд от Бреста до Жабинки будет стоить всего лишь 60 копеек.

Город-спутник Жабинка находится примерно в 30 километрах от Бреста. Свой статус приобрел в 2014 году, тогда же обновили мост на подъезде к городу, чтобы улучшить транспортное сообщение. Рядом вырос квартал частной застройки. Если в Бресте на аукционе за участок под строительство придется отдать до 80 тысяч, то в Жабинке всего 12 или 14. Население райцентра уже выросло больше чем на тысячу жителей.

Александр Степанюк, заместитель председателя Жабинковского райисполкома:

Новый квартал, который мы предусматриваем для заселения жителями города Бреста, находится в непосредственной близости от больницы и поликлиники. И в непосредственной близости от железной дороги и вокзала. В том числе очень хорошее железнодорожное сообщение. Каждые час-два ходит электричка, которая стоит 67 копеек. И сегодня беспрепятственно можно за 25-30 минут добраться в город.