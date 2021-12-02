«Всё в шаговой доступности». Семья из Бреста решила поменять съёмное жильё на своё в городе-спутнике
Новости Беларуси. Комфорт маленького города для жителей областного центра. Уже в 2022 году первые брестчане смогут получить ключи от квартир в городе-спутнике Жабинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект квартала в небольшом райцентре запроектирован, к строительству жилых домов приступят в феврале. А рядом уже возводят социальные объекты.
Кристина Протосовицкая продолжит.
Семья Пушкаревичей из Бреста была одной из первых, кто откликнулся на пилотный проект. Уже 13 лет родители с дочкой ютятся на чужих квадратных метрах. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с 2008 года. Идеей загорелась сначала мама, а теперь и вся семья.
Оксана Пушкаревич, жительница Бреста:
Переезд нас не пугает. Я считаю, что 25 минут проезда, тем более что будет организовано транспортное сообщение, образование, медицина, все организовано, все в шаговой доступности. Не вижу здесь проблем. Самое главное – это стоимость квадратного метра. Поэтому мы будем рассматривать все варианты. Красивый город, живой, как раз для молодых семей.
Подробнее в видеозаписи.