«Всё в шаговой доступности». Семья из Бреста решила поменять съёмное жильё на своё в городе-спутнике

Новости Беларуси. Комфорт маленького города для жителей областного центра. Уже в 2022 году первые брестчане смогут получить ключи от квартир в городе-спутнике Жабинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект квартала в небольшом райцентре запроектирован, к строительству жилых домов приступят в феврале. А рядом уже возводят социальные объекты. Кристина Протосовицкая продолжит.

Семья Пушкаревичей из Бреста была одной из первых, кто откликнулся на пилотный проект. Уже 13 лет родители с дочкой ютятся на чужих квадратных метрах. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с 2008 года. Идеей загорелась сначала мама, а теперь и вся семья.