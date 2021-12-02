Улучшают сцепление и сокращают тормозной путь. Почему не стоит тянуть с заменой шин до первых заморозков?

Новости Беларуси. С наступлением зимы усилен контроль на автодорогах. В фокусе внимания – водители, которые не сменили резину на машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мария Царикевич, корреспондент: На календаре декабрь, а на СТО – аншлаг. Не все водители успели подготовиться к зиме. Но теперь за езду на летних шинах предусмотрен штраф.

Вот и Светлана, хоть и опытный автомобилист, но замену шин откладывала до последнего и не успела. Непогода женщину застала врасплох.

Я не успела записаться на шиномонтаж, была большая очередь. Сегодня я попала, чему рада.

Замена летних шин на зимние – необходимость. Они улучшают сцепление автомобиля с дорогой и сокращают тормозной путь. При замене резины специалисты советуют особое внимание уделить внешнему состоянию и индикатору износа.