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Улучшают сцепление и сокращают тормозной путь. Почему не стоит тянуть с заменой шин до первых заморозков?

02 декабря 2021 14:51
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Новости Беларуси. С наступлением зимы усилен контроль на автодорогах. В фокусе внимания – водители, которые не сменили резину на машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Улучшают сцепление и сокращают тормозной путь. Почему не стоит тянуть с заменой шин до первых заморозков?-1

Мария Царикевич, корреспондент:
На календаре декабрь, а на СТО – аншлаг. Не все водители успели подготовиться к зиме. Но теперь за езду на летних шинах предусмотрен штраф.

Улучшают сцепление и сокращают тормозной путь. Почему не стоит тянуть с заменой шин до первых заморозков?-4

Вот и Светлана, хоть и опытный автомобилист, но замену шин откладывала до последнего и не успела. Непогода женщину застала врасплох.

Улучшают сцепление и сокращают тормозной путь. Почему не стоит тянуть с заменой шин до первых заморозков?-7

Я не успела записаться на шиномонтаж, была большая очередь. Сегодня я попала, чему рада.

Замена летних шин на зимние – необходимость. Они улучшают сцепление автомобиля с дорогой и сокращают тормозной путь. При замене резины специалисты советуют особое внимание уделить внешнему состоянию и индикатору износа.

Подробности в видеоматериале.

# Дорожное движение # общество # Мария Царикевич # Эдуард Верланов # Денис Маерович # Фотофакт

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