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«Происшествий за последние сутки не зафиксировано». Что говорят координаторы волонтёров из ТЛЦ?

02 декабря 2021 15:12
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения недалеко от пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская сторона продолжает обеспечивать людей всем необходимым. 2 декабря кризисный центр посетила делегация иранского МИД.  

Подробности готов рассказать Сергей Шуманский.  

«Происшествий за последние сутки не зафиксировано». Что говорят координаторы волонтёров из ТЛЦ?-1

Сергей Шуманский, корреспондент:  
Напомню, что здесь работает около 20 волонтеров ежедневно. Это и волонтеры-переводчики в том числе.  

«Происшествий за последние сутки не зафиксировано». Что говорят координаторы волонтёров из ТЛЦ?-4

Евгений Левшик, координатор работы молодежных волонтерских отрядов в ТЛЦ:  
Сегодня ситуация в транспортно-логистическом центре «Брузги» по-прежнему остается стабильной и контролируемой. Все службы, задействованные в организации жизнеобеспечения беженцев, работают в штатном режиме. Происшествий за последние сутки не зафиксировано. Также по-прежнему работает стационарный медицинский пункт, в который за сутки обратились за консультацией 89 человек.  

В ТЛЦ прибыли представители Ирана. О чем они общались с представителем Гродненского облисполкома?  

«Происшествий за последние сутки не зафиксировано». Что говорят координаторы волонтёров из ТЛЦ?-7

Евгений Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»:  
Белорусский республиканский союз молодежи привлекает своих волонтеров, активистов для помощи беженцам. Впервые мы прибыли сюда 11 числа, когда еще был стихийный лагерь на границе развернут. Конечно, ничего там не было так организовано. Был такой довольно стихийный лагерь. Несколько километров вдоль полосы границы располагались беженцы, спали на земле. Впервые, когда мы прибыли, конечно, даже мы, взрослые люди, ужаснулись от того, что чуть ли не в военных условиях люди находятся от безысходности. И конечно, те эмоции, которые наполняли нас – мы приехали домой, буквально до Гродно, 16 километров. Мир, спокойствие, чистота на улицах. Ты спокойно можешь сходить в магазин, приобрести необходимые продукты. Я когда зашел в магазин, я знал, что мне нужно купить – просто ходил, смотрел на изобилие этих продуктов, и в голове, конечно, крутилась картинка о том, сколько можно еще помочь людям. В целом, рассказывая, общаясь с ребятами. Буквально на следующий день был открытый диалог, мы поговорили о том, что есть такая необходимость помогать. И ребята наши, движение «Доброе сердце» называется волонтерское, те действительно, у кого доброе сердце, отзываются и готовы помогать.  

«Происшествий за последние сутки не зафиксировано». Что говорят координаторы волонтёров из ТЛЦ?-10

Еврокомиссия рассказала беженцам, в каких странах они могут просить убежище. Германии там нет. Подробности здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Евгений Левшик # Евгений Есин # Фотофакт

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