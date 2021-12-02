«Происшествий за последние сутки не зафиксировано». Что говорят координаторы волонтёров из ТЛЦ?

Евгений Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»:

Белорусский республиканский союз молодежи привлекает своих волонтеров, активистов для помощи беженцам. Впервые мы прибыли сюда 11 числа, когда еще был стихийный лагерь на границе развернут. Конечно, ничего там не было так организовано. Был такой довольно стихийный лагерь. Несколько километров вдоль полосы границы располагались беженцы, спали на земле. Впервые, когда мы прибыли, конечно, даже мы, взрослые люди, ужаснулись от того, что чуть ли не в военных условиях люди находятся от безысходности. И конечно, те эмоции, которые наполняли нас – мы приехали домой, буквально до Гродно, 16 километров. Мир, спокойствие, чистота на улицах. Ты спокойно можешь сходить в магазин, приобрести необходимые продукты. Я когда зашел в магазин, я знал, что мне нужно купить – просто ходил, смотрел на изобилие этих продуктов, и в голове, конечно, крутилась картинка о том, сколько можно еще помочь людям. В целом, рассказывая, общаясь с ребятами. Буквально на следующий день был открытый диалог, мы поговорили о том, что есть такая необходимость помогать. И ребята наши, движение «Доброе сердце» называется волонтерское, те действительно, у кого доброе сердце, отзываются и готовы помогать.