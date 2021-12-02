Вкус, знакомый с детства. Как делают яблочное пюре и фруктовые соки

Новости Беларуси. В Минской области урожай яблок составил более 7 тысяч тонн. Часть продукции реализована, часть находится в хранилищах. В регионе не только сформировали фруктовые стабфонды, но и активно занимаются переработкой яблок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Белорусы в состоянии обеспечить себя витаминной продукцией. Яблоки –один из самых распространенных фруктов. Их вкус знаком нам с детства. Чтобы сохранить витамины на зиму, урожай закладывают на хранение и перерабатывают. В том числе на заводах Минской области.

Елена Жолнеркевич, начальник производства перерабатывающего предприятия:

На сегодня заготовлено 1 700 тонн яблок. Часть из них переработана на повидло. Также мы делали нектары и сок прямого отжима из яблок. Все оборудование автоматизированное. В смену, на пюре когда мы перерабатываем яблоко, это 40-45 тонн, когда выпускаем повидло – это до 20-25 тонн в сутки.