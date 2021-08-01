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Милитари-созвездие и любопытный гость. Что обсудят в ток-шоу «По существу» 2 августа?

01 августа 2021 15:04
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Новости Беларуси. Легендарная фраза из культового фильма «В чем сила, брат? В правде!» неоспоримо подтверждает и правое дело белорусских силовиков, которые противостоят лживой инфекции западных псевдоцелителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Завтра, 2 августа, в День ВДВ в студии ток-шоу «По существу» соберется не только милитари-созвездие, офицеры, но и те, кто рангом пониже. Всех этих людей, представляющих разные блоки системы национальной безопасности, объединяет одно – верное служение Родине.

Темой дискуссии станет престиж службы в Беларуси. Не обойдется и без сюрпризов: в студии появится любопытный гость.

Итак, в понедельник вечером в 18:30 в прямом эфире СТВ ток-шоу «По существу».

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

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