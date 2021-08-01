Что нужно помнить, когда разводишь костёр в лесу? Рассказали в МЧС

Новости Беларуси. Непростая ситуация на юге Беларуси. Больше недели в Петриковском районе горит торфяник. Спасатели здесь работают уже восьмой день, в том числе и с использованием авиации. Площадь возгорания удалось сократить почти вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Однако до полной победы над огнем еще далеко. Особенность такого пожара в том, что торф может гореть без доступа воздуха и даже под водой. Ситуация осложняется ветреной погодой, дефицитом воды в месте бедствия, а также глубоким залеганием торфа. Кроме того, в районе активно идет уборка урожая на прилегающих к очагу пожара полях.