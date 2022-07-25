Квадрокоптеры и фотоловушки. Юрий Тертель о том, как выявляют нарушения по обращению с животными

Новости Беларуси. Усилить работу по охране природы, обратить внимание на воспроизводство лесов, реагировать на случаи издевательства над животными. Такие задачи поставил Президент Беларуси, принимая с докладом начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрия Тертеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства также поинтересовался, как решается проблема с воспроизводством лесов. Только за 2022 год в стране выявлено почти 1 400 нарушений: от незаконной рубки до вывоза древесины. Составлено свыше 130 административных протоколов, возбуждено и одно уголовное дело.

Лукашенко – Тертелю: «У тебя вся инспекция должна встать под ружье, не дай бог» (подробности).

Отметим, что количество подобных нарушений в этом году выросло, как, впрочем, и в сфере рыболовства. А вот в охоте, наоборот, наблюдается снижение. И журналисты поинтересовались у Юрия Тертеля, с чем связана такая статистика. На деле работает комплексный подход.