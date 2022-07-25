Квадрокоптеры и фотоловушки. Юрий Тертель о том, как выявляют нарушения по обращению с животными
Новости Беларуси. Усилить работу по охране природы, обратить внимание на воспроизводство лесов, реагировать на случаи издевательства над животными. Такие задачи поставил Президент Беларуси, принимая с докладом начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира Юрия Тертеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства также поинтересовался, как решается проблема с воспроизводством лесов. Только за 2022 год в стране выявлено почти 1 400 нарушений: от незаконной рубки до вывоза древесины. Составлено свыше 130 административных протоколов, возбуждено и одно уголовное дело.
Лукашенко – Тертелю: «У тебя вся инспекция должна встать под ружье, не дай бог» (подробности).
Отметим, что количество подобных нарушений в этом году выросло, как, впрочем, и в сфере рыболовства. А вот в охоте, наоборот, наблюдается снижение. И журналисты поинтересовались у Юрия Тертеля, с чем связана такая статистика. На деле работает комплексный подход.
Юрий Тертель, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
У нас имеется служба, в которой работает горячая линия, граждане реагируют. Они сообщают об этих правонарушениях. Немаловажный аспект – это наше техническое оснащение, мы сегодня доложили Президенту. Это и использование фотоловушек. Вы прекрасно понимаете, каждая фотоловушка – это дополнительный сотрудник. Это квадрокоптеры, которые у нас имеются в каждой инспекции. Мы этим пользуемся, и достаточно эффективно.
В компетенции ведомства – и сбор, и анализ фактов ДТП с участием животных. Так, в первом полугодии нынешнего года погибли порядка 1 500 обитателей лесов. Среди них лоси, олени, кабаны, косули. Ко всему, специалисты анализируют интерактивную карту мест происшествий, определяют участки дорог, на которые чаще всего выходят дикие животные.
Лукашенко: «Прибуревшей молодежи всегда хватало. И сейчас она есть». Читайте здесь.