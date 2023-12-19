Около 10 тонн помощи собрали женщины Брестской области для детей Донбасса

Эстафета добра, для которой расстояние не помеха. Брестский регион подключился к совместной благотворительной инициативе фонда Алексея Талая и Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эстафета добра, для которой расстояние не помеха. Брестский регион подключился к совместной благотворительной инициативе фонда Алексея Талая и Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 10 тонн гуманитарного груза, а это более тысячи коробок, отправили утром 19 декабря из областного центра жителям Донбасса. Все самое необходимое: теплые вещи, средства гигиены, постельное белье. И обязательно новогодние подарки детям от белорусского Деда Мороза. Проект поддержали практически все первичные организации региона, волонтеры Брестского университета имени Пушкина. Некоторые организации помогли финансово.
Валентина Пух, председатель Брестской областной организации ОО «Белорусского союза женщин»:
Мы очень оперативно провели эту акцию, она не заняла даже месяца. Потому что хотелось это все организовать перед Новым годом и отправить своевременно, чтобы груз поступил. Активность была очень высокая. Как только была объявлена акция, был шквал предложений, инициатив, вопросов. Поэтому наши белорусские женщины с добрым сердцем, с такой отзывчивостью, доброжелательностью откликнулись на эту инициативу. И конечно, мы будем продолжать помогать, сколько будет необходим это делать.
По пути в столицу автомобиль заберет гуманитарный груз из Кобрина, Березы и Барановичей. А уже из Минска его доставят в Донбасс, где распределят по населенным пунктам. К слову, в 2022-м из Бреста было передано более 8 тонн гуманитарного груза. А за годы из Беларуси – десятки тонн! Мы никогда не оставляем в беде тех, кто нуждается в помощи. Тысячи детей не только получили подарки от белорусов, но и укрепили здоровье, отдохнули в наших лагерях и реабилитационных центрах.