Около 10 тонн помощи собрали женщины Брестской области для детей Донбасса

Валентина Пух, председатель Брестской областной организации ОО «Белорусского союза женщин»:

Мы очень оперативно провели эту акцию, она не заняла даже месяца. Потому что хотелось это все организовать перед Новым годом и отправить своевременно, чтобы груз поступил. Активность была очень высокая. Как только была объявлена акция, был шквал предложений, инициатив, вопросов. Поэтому наши белорусские женщины с добрым сердцем, с такой отзывчивостью, доброжелательностью откликнулись на эту инициативу. И конечно, мы будем продолжать помогать, сколько будет необходим это делать.

По пути в столицу автомобиль заберет гуманитарный груз из Кобрина, Березы и Барановичей. А уже из Минска его доставят в Донбасс, где распределят по населенным пунктам. К слову, в 2022-м из Бреста было передано более 8 тонн гуманитарного груза. А за годы из Беларуси – десятки тонн! Мы никогда не оставляем в беде тех, кто нуждается в помощи. Тысячи детей не только получили подарки от белорусов, но и укрепили здоровье, отдохнули в наших лагерях и реабилитационных центрах.