Президент Беларуси заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома

Все предложения направлены в правительство и после финальной экспертизы будут представлены главе государства. Ситуация на «Белшине» остается контролируемой, хотя заводу приходится подстраиваться под новые экономические реалии. Как доложил Президенту председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, руководство предприятия открыто говорит о существующих барьерах, но видит в них стимул для технологического маневра.

Глава государства актуализировал задачи по социально-экономическому развитию региона, сделав особый акцент на драйверах роста реального сектора экономики. В частности, развитии таких гигантов, как могилевское «Химволокно» и бобруйская «Белшина». Сегодня на заводе химических волокон идет реализация нового инвестпроекта. Параллельно прорабатываются еще два новых стратегических направления развития предприятия.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

На сегодняшний день «Белшина» работает стабильно. Да, есть просадка по ИФО, но это не говорит о том, что предприятие не работает. Оно работает. Но есть проблемы сбыта, потому что идет большой демпинг со стороны Китайской Народной Республики. И сегодня для того, чтобы удержаться на рынке, надо увеличивать качество нашей продукции и снижать себестоимость. Но мы несколько находимся под санкционным давлением. Сырье, которое поступает к нам, оно уже идет через третьи страны и, конечно, увеличивает себестоимость продукции.

Поэтому сегодня идет работа очень кропотливая в этом направлении. Мы вычленяем отдельные элементы производства, смотрим, насколько они затратные, и ищем варианты для их замещения. И вот этот тяжелый промежуток времени, не тяжелый, будем говорить, сложный промежуток времени, но он дает возможность нам развиваться. Начинает работать конструкторская мысль, начинают работать химики, начинают работать по-другому технологи. Мы же понимаем, что все равно пока это давление санкционное сохранится, но оно некритичное. Самое главное, что мы понимаем, что делать и знаем, куда двигаться.

Председатель облисполкома подробно доложил о состоянии дел в Шкловском районе, который должен стать примером для других регионов Беларуси. Здесь реализуется масштабный проект по восстановлению агросервиса и базы для хранения минеральных удобрений. Оба объекта практически готовы. Предстоящей осенью в Шклове планируется провести республиканское совещание с участием Президента. Анатолий Исаченко заверил, что у района есть все необходимое, чтобы стать образцовым примером для всей страны.

Анатолий Исаченко:

На сегодняшний день Шкловский район в своих границах имеет все, что необходимо для того, чтобы стать базовым примером и развиваться. Я что имею в виду? Есть сельхозтехника, есть сельхозхимия, есть льнозавод, есть ПМК, есть дорожные организации. То есть все необходимое. Молокозавод, комбикормовый завод. То есть создана вся инфраструктура и материальная база для дальнейшего развития этого региона. Я думаю, вот такие районы должны быть все. Он должен быть самодостаточен, у него должно быть все. Но вот в данном направлении было поручение, мы его отработали и будем докладывать главе государства.

В ходе доклада рассматривались и перспективы Дрибинского района. Посещая Могилевскую область, глава государства давал поручение предметно заняться этой территорией, вплоть до вариантов ее укрупнения: на карте страны не должно быть слабых точек. Руководитель области представил Александру Лукашенко актуальный план действий по развитию Дрибинского района.

В ходе доклада рассматривалась ситуация в АПК Могилевской области. Особое внимание уделено тому, как идет заготовка кормов и какие виды на урожай. В Могилевской области первый укос трав уже на финальной стадии, план по сенажу выполнен наполовину. Главными помощниками аграриев стали 15 механизированных отрядов, созданных по поручению Президента. Они не только взяли на себя пятую часть объема зеленой жатвы, но и усилят темпы работ, когда на полях одновременно развернется уборка зерновых.