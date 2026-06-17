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В Столбцовском районе возводят 7 профилакториев для телят

17 июня 2026 14:36
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В Столбцовском районе возводят семь новых профилакториев для телят, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из них – в сельхозпредприятии «Родина Якуба Коласа».

В Столбцовском районе возводят 7 профилакториев для телят-2

Профилакторий будет рассчитан на 200 мест. Готовность объекта – 70 %. Уже установлены бетонные плиты, залили прочную основу, также смонтировали каркас, ведется укладка крыши. Осталась внутренняя отделка. Профилакторий будет оборудован по последнему слову техники: здесь установят молочное такси, предусмотрена механическая чистка. Ежедневно на объекте трудятся порядка 10 человек. Сдача объекта – начало июля.

Андрей Пальчевский, заместитель директора сельхозпредприятия «Родина Якуба Коласа»:
Все домики будут предназначены для молодняка. Планов всегда много. Увеличение численности поголовья, уменьшение падежа и всего остального. В нашем хозяйстве два молочно-товарных комплекса и профилакторий второй.

В Столбцовском районе возводят 7 профилакториев для телят-4

Всего в центральном регионе ведется строительство около 200 объектов сельскохозяйственного назначения. 111 из них – профилактории для телят.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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