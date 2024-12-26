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Что делать, чтобы ёлка дольше стояла и не осыпалась? Полезные советы

26 декабря 2024 13:09
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Что делать, чтобы ёлка дольше стояла и не осыпалась? Полезные советы-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Новый год – время чудес! Все спешат украсить елки и создать волшебную атмосферу праздника. Но как сделать так, чтобы зеленая красавица радовала нас подольше? Сейчас расскажем.

В первую очередь, выбирайте свежие елки, они должны быть насыщенного темно-зеленого оттенка. Проверяйте также и гибкость веток. Если еловая лапка ломается или трещит, это говорит о том, что дерево было срезано давно.

Что делать, чтобы ёлка дольше стояла и не осыпалась? Полезные советы-3

Татьяна Ботян, заместитель по идеологической работе директора Минского лесхоза:
Прежде чем ее поставить в водичку, надо дать ей время акклиматизироваться – где-то на сутки поставить в тамбуре или на балконе. Далее можно просто поставить в подставку с водой и регулярно ее поливать, также можно поставить в песок и тоже водичкой поливать, в среднем где-то елочка от 2 до 3 метров выпивает литр воды.

Хвойные предпочитают холод, поэтому возле батареи деревья лучше не размещать. При резком перепаде температур у елок вырабатывается фитогормон, из-за которого иголки осыпаются быстрее.

Подробности в видео.

# Новый год # Полезные советы

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