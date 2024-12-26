Что делать, чтобы ёлка дольше стояла и не осыпалась? Полезные советы

Валерия Яскевич, корреспондент:

Новый год – время чудес! Все спешат украсить елки и создать волшебную атмосферу праздника. Но как сделать так, чтобы зеленая красавица радовала нас подольше? Сейчас расскажем.

В первую очередь, выбирайте свежие елки, они должны быть насыщенного темно-зеленого оттенка. Проверяйте также и гибкость веток. Если еловая лапка ломается или трещит, это говорит о том, что дерево было срезано давно.