Около трети возводимых в Беларуси высоток будут электрическими – узнали преимущества

Игорь Позняк, СТВ: Собственная атомная станция задает тренды и на белорусском рынке недвижимости, здесь тоже решено зажигать по-максимуму. А потому в ближайшее время около трети всех возводимых высоток будут электрическими. И дальше, очевидно, больше. Перевод жилья на электротягу – это не только экологично, это еще и экономично. Такое жилье дешевле классического, на каждом метре можно сэкономить около 10 %.

Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это сейчас набирает популярность. Все больше людей хотят себе подключить умный дом, можно в удобное для себя время и режим протапливания, и необходимую температуру выставить. Выставляется определенное время включения, отключения. Также можно это электроотопление увязывать и с другими приборами. К примеру, если электроотопление – увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать приятный микроклимат в доме. Выставляется даже программа, которая будет сама отсчитывать необходимый уровень температуры и необходимый уровень влажности, подсчитывать это все. С вводом атомной станции появились и новые тарифы как для реального сектора экономики, там принцип такой: чем больше потребляешь, тем меньше платишь. Также появились тарифы на электрозарядные станции, ну и льготные тарифы для населения, в том числе и на электроотопление.