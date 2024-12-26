В норме человек теряет около 100 волос в день. Вот какие факторы провоцируют сильное выпадение

Каждый человек теряет в течение дня определенное количество волос – обычно около 100. Однако превышение этой нормы может говорить о проблемах со здоровьем. Для многих это влияет на самооценку и уверенность.

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:

Чаще всего такое состояние встречается у лиц женского пола. Если вы отмечаете усиленное выпадение волос на волосистой части головы, это может говорить о том, что у вас диффузное выпадение волос.

Симптомы выпадения могут быть разными, включая уменьшение объема и появления раздраженных участков на голове. Также стоит обращать внимание на состояние кожи, избыточное выпадение волос часто сопровождается перхотью, зудом и покраснением.

Татьяна Вертиховская:

Причин выпадения волос много. Самые основные из них – стрессовые ситуации, послеродовой период, отмена гормональных контрацептивов, нарушения работы щитовидной железы, длительный прием некоторых лекарственных средств.

Также многие пациенты отмечают усиленное выпадение волос при аутоиммунных заболеваниях и после длительного нахождения под наркозом во время хирургических вмешательств.

Татьяна Вертиховская:

К причинам могут относиться инфекционные болезни, при которых длительное время наблюдается повышение температуры тела, питание с недостатком важных нутриентов, быстрая потеря веса. Если вы заметили, что на вашей расческе или на подушке остается большое количество волос, вам необходимо обратиться к врачу-дерматологу, чтобы он провел детальное обследование вашего организма.