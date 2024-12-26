В норме человек теряет около 100 волос в день. Вот какие факторы провоцируют сильное выпадение

Каждый человек теряет в течение дня определенное количество волос – обычно около 100. Однако превышение этой нормы может говорить о проблемах со здоровьем. Для многих это влияет на самооценку и уверенность.
Каждый человек теряет в течение дня определенное количество волос – обычно около 100. Однако превышение этой нормы может говорить о проблемах со здоровьем. Для многих это влияет на самооценку и уверенность.
Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог клиники «Мерси»:
Чаще всего такое состояние встречается у лиц женского пола. Если вы отмечаете усиленное выпадение волос на волосистой части головы, это может говорить о том, что у вас диффузное выпадение волос.
Симптомы выпадения могут быть разными, включая уменьшение объема и появления раздраженных участков на голове. Также стоит обращать внимание на состояние кожи, избыточное выпадение волос часто сопровождается перхотью, зудом и покраснением.
Татьяна Вертиховская:
Причин выпадения волос много. Самые основные из них – стрессовые ситуации, послеродовой период, отмена гормональных контрацептивов, нарушения работы щитовидной железы, длительный прием некоторых лекарственных средств.
Также многие пациенты отмечают усиленное выпадение волос при аутоиммунных заболеваниях и после длительного нахождения под наркозом во время хирургических вмешательств.
Татьяна Вертиховская:
К причинам могут относиться инфекционные болезни, при которых длительное время наблюдается повышение температуры тела, питание с недостатком важных нутриентов, быстрая потеря веса. Если вы заметили, что на вашей расческе или на подушке остается большое количество волос, вам необходимо обратиться к врачу-дерматологу, чтобы он провел детальное обследование вашего организма.
Трихоскопия – это современный метод исследования кожи головы и волос. Небольшое устройство с видеокамерой позволяет врачу получить детальную информацию благодаря оптике, которая обеспечивает многократное увеличение. При помощи трихоскопа можно увидеть воспалительные процессы, исследовать качество волос и волосяных фолликул.
Татьяна Вертиховская:
Также необходимо провести ряд исследований: общий анализ крови, биохимический анализ крови, обязательно исследовать уровень белка в организме. Необходимо исследовать гормоны щитовидной железы, при необходимости провести УЗИ щитовидной железы, необходимо исследовать уровень витамина D в крови, цинка, меди, магния, селена, железа, ферритина. Данные обследования вам необходимы, чтобы выявить дефициты в организме, при необходимости восполнить их.
Помните, что спровоцировать выпадение волос могут тугие пучки. Также не стоит забывать про гигиену, которую правильно проводить по мере загрязнения кожи головы, даже если волосы приходится мыть каждый день.
Татьяна Вертиховская:
Если вы провели полное обследование организма и никаких дефицитов и отклонений в анализах не выявили, вам необходимо обратиться к врачу-дерматологу или трихологу, чтобы врач отправил вас на дообследование к узким специалистам.
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