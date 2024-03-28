Куртки с подогревом и уникальные полимеры – какие импортозамещающие новинки презентовали белорусы?

Инновационные технологии для ремонта техники и куртки с подогревом. Белорусы создают уникальные импортозамещающие продукты, которые расширяют витрину отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто готов заглянуть за горизонт и двигает экономику страны вперед, активно поддерживает государство. По итогам 2023 года резиденты белорусских технопарков почти вдвое увеличили объемы выпуска продукции и продали товаров и услуг на 830 миллионов долларов. Как рождаются идеи и где их воплощают в жизнь, знает Юлия Мычка.

На недавней выставке в Москве эти «куртки-электрички» Бобруйской швейной фабрики произвели настоящий фурор. Верхняя одежда с подогревом – новинка белорусской легкой промышленности, способна согреть нажатием кнопки всего за 30 секунд. От первой партии, которая только поступила в продажу, уже раскупили 30 %. В планах поставки за границу. Куртка с секретом (и речь не только про технологию) – к созданию футуристичной одежды руку приложил глава государства. Во время посещения Первого национального торгового дома Александр Лукашенко заметил, что современная одежда должна быть многофункциональной. Тренды задает Китай, и важно присмотреться. Уже через три месяца бобруйская фабрика предложила свою разработку.

Тимур Бочоришвили, директор Бобруйской швейной фабрики:

Здесь высокие технологии интегрируются в обычный классический дизайн, то есть эту куртку можно носить без подогрева, но функция подогрева дает возможность расширить сезонность. Сертифицировать новый для Беларуси продукт было непросто. Ведь одежда прежде всего должна быть безопасной. В основе подкладки революционный материал – графен, который блокирует электромагнитные излучения. Куртка работает от USB power bank. В гардеробе директора бобруйской фабрики это теперь любимая вещь, но душу греют не только карбоновые нагреватели, но и мысль, что высокие технологии становятся доступными каждому. И Беларуси есть что предложить в новой реальности.