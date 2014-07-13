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Курсы по молочному животноводству для руководителей сельхозотрасли прошли в Горецкой сельхозакадемии

13 июля 2014 13:50
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Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства в роли учителя. А учениками на время стали полторы сотни управленцев со всей Беларуси. Такой курс прошел в Горецкой сельхозакадемии. Тема, которую проходили на этот раз, важна не только для отдельно взятой отрасли, но и для экономики страны в целом. Как правильно, а самое главное без потерь, растить телят. Сегодня этой проблемой занимаются самые лучшие специалисты в стране.

Программа строительства и реконструкция молочно-товарных комплексов в стране на завершающем этапе. Однако возведение ферм – задача № 1. Но не менее  важно их заселить животными. Как показала жизнь, справиться с ней под силу далеко не всем хозяйствам.

Учебная ферма Сельхозакадемии – исключение. Местные селекционеры научились выращивать от наших черно-белых пеструшек и голландских быков собственное высокопродуктивное стадо.

Николай Блохин, директор РУП «Учхоз БГСХА»:
Да никаких денег не хватит, чтобы возить коров из-за рубежа. Самый кратчайший путь испокон веков известен – это отбор своих лучших животных.

Сегодня, к примеру, только в Могилевской области лишь 4 района из 21 смогли добиться хороших результатов селекции. Такая ситуация, кстати, характерна для страны в целом.

Не без гордости руководитель Круглянкого района говорит, что их специалисты научились-таки выращивать так называемый ремонтный молодняк. То есть необходимый для замены отбракованных и выбывших из стада животных.

Тем не менее стремиться еще есть куда: при сегодняшнем положении дел удои на корову пока оставляют желать лучшего. Потому в Горках поучиться было чему. 

Анатолий Щупленков, председатель Круглянского райисполкома:
В особенности заинтересовало кормление и содержание молодняка. Мы это у себя и переместим. И тот скот, который имеется в учхозе, мы должны стремиться к этому.

От того, насколько хорошо удастся сформировать высокопродуктивное стадо, зависит и пополнение казны государства валютой. Потому каждый литр молока сегодня без преувеличения на вес золота.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Есть уже и передовые хозяйства с численностью 2-3 тысячи голов, которые имеют рекордные показатели. Совершенству предела нет, ведь не нужно ехать далеко за пределы государства, чтобы иметь практический опыт. Нужно перенять то, что делается в наших передовых хозяйствах.

Построить фермы и заполнить их животными – только половина дела. Новейшее оборудование, которым оснащены  новые комплексы, уже не обслужишь, что называется, «с молотком и кувалдой».

Петр Рудник, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
У нас в области создана программа «5 «к». Что касается сегодня комплексов или реконструируемых молочно-товарных ферм – первое «к». Второе «к» – это корма, третья «к» – это коровы или воспроизводство того, что сегодня так скрупулезно рассматриваем. Следующее – это что касается кадров. И пятое «к» – это контроль.  

Задачи перед молочным животноводством стоят, конечно, непростые. И от того, насколько эффективно сейчас сработают наши аграрии, зависит и успех развития всей молочной отрасли страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Сергей Вишневский # Государственная политика в области сельского хозяйства # Петр Рудник # Государственная политика # Ирина Недобоева # Леонид Заяц # Анатолий Щупленков # Ольга Федорович # Николай Блохин

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