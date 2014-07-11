Беженцы из Украины обустраиваются в Гомельской области - им помогают неравнодушные белорусы

Новости Беларуси. На горячую линию СТВ, как и в Красный крест, звонят неравнодушные люди и предлагают приютить гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже месяц Александр живет у знакомых в Минске. Ищет работу, чтобы снять квартиру и забрать семью из Донецка. Для дизайнера сейчас в родном городе заработка нет. Да и свои, уже заработанные, деньги от работодателя так и не получил. Всей семьей собрали деньги на дорогу. Вначале в Москву, а оттуда уже в Минск.

Перебраться в Беларусь посоветовали местные коллеги. Здесь, как уже и сам понял Александр, специалистов ценят. А значит можно задуматься о гражданстве.

Со своими родными общается в основном по интернету. Телефонная связь сейчас не по карману. Пока Александр пытается наладить минимальные условия для переезда семьи, с тревогой слушает новости из беспокойного Донецка.

Это комната ждет постояльцев. Хозяин квартиры в Минске 19 лет провел за баранкой - профессиональный водитель объездил всю Украину. Сейчас от души приглашает воспользоваться его гостеприимством, говорит, людям надо помогать.

Однако, пожалуй, самый популярный для приезжающих из Украины регион нашей страны - это пограничная Гомельская область.

Двери Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей в эти дни не закрываются: сюда гомельчане приносят помощь, за которой активно приходят украинцы.

Только вчера Александр приехал в город над Сожем с женой и тремя детьми. Пока сняли квартиру на сутки. Но уже нашли людей, которые пообещали помочь с жильём и работой. Сейчас главное желание мужчины - иметь возможность трудиться и растить детей в мирной обстановке.

Только за последний месяц в Жлобинском районе новый дом обрели свыше 30 граждан Украины. Полдесятка семей переселилось в Гомельский район. Белоруские Светлогорск и Калинковичи принимают людей из Донбасса и Луганска.