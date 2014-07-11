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Минский гимназист Никита Латушкин, которого репетировал Валентин Кононенко, сдал ЦТ по физике и математике на 100 баллов

11 июля 2014 18:24
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Новости Беларуси. Вступительная кампания в самом разгаре. К слову,   в этом году на сто баллов сдали ЦТ лишь несколько белорусских школьников. Трое из них набрали наивысший результат  сразу по двум предметам.    

Среди отличников — и выпускник одной из минских гимназий Никита Латушкин. Свои два по сто он набрал по самым непростым школьным дисциплинам  -  физике и математики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня успехом Никиты гордятся не только родители. Отличным результатом по физике во многом обязан своему  репетитору. Кандидат физико-математических наук, доцент Валентин Дмитриевич Кононенко отмечает: Никита  обычный школьник, но очень усердный и трудолюбивый.

Валентин Кононенко, кандидат физико-математических наук, доцент:
Внимательность. Нужна внимательность. Конечно, Никита способный человек. Но тут нужно работать, ведь математика очень сложный предмет.

Со  своими сто баллами Никита пришел поступать в университет. На одну из самых престижных специальностей. Но даже такие по ЦТ результаты не дают гарантии успеха. Будущему студенту в буквальном смысле дышат в спину олимпиадники.  Что говорить — конкуренция серьезная. Но Никита признается, преодолеть трудности помогла мечта.

Никита Латушкин, абитуриент:
Я всегда хотел быть программистом. К тому же специальность такая актуальная, сегодня нужная. И хорошая зарплата будет и доля творчества есть.

Правда, ради поступления в ВУЗ Никите пришлось отказаться от другой мечты. Юноша  любит играть в футбол и волейбол.  Сегодня  после долгого перерыва  в спортзале он впервые.

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Валентин Кононенко

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