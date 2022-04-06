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В Беларуси продолжается посевная. Засеяно уже 30% площадей

06 апреля 2022 06:28
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается посевная. Уже освоено 30 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные работы идут в южных регионах – Гомельской, Гродненской и Брестской областях.

В Беларуси продолжается посевная. Засеяно уже 30% площадей-1

Так, последний сев ранних яровых находится на завершающем этапе. Подключились к посевной Витебская и Могилевская области. Погодные условия немного сдерживают темпы проведения весенней кампании. Выпавший мокрый снег и плюсовая температура вместе с тем позволяют готовить почву. В планах закончить посевную в 10-дневный срок с момента начала работ.

«Оптимальный запас влаги в почве». Гомельские аграрии рассказали, как проходит посевная.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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