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Курсанты Военной академии прошли занятия по альпинистской подготовке

30 ноября 2023 08:58
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Новый учебный год скоро в Вооруженных Силах Беларуси. Смотры соединений и воинских частей подтверждают, что военные готовы к выполнению задач по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Военной академии прошли занятия по альпинистской подготовке-1

С курсантами Военной академии в бригаде специального назначения проходят занятия по альпинистской подготовке. Упражнения беспарашютного десантирования разведчики выполняют из макета вертолета Ми-8. Это легенда авиации, которую между собой летчики называют «великолепной восьмеркой». Его новейшие модели используют именно для проведения спецопераций.

Курсанты Военной академии прошли занятия по альпинистской подготовке-4

На данном макете отрабатываются элементы беспарашютного десантирования с использованием альпинистского снаряжения, таких как канат и веревка. Курсанты в рампу спускались по веревке, также было отделение военнослужащих по канату в дверь с использованием лебедки. На данном макете отрабатываются такие элементы действия десантника именно в воздухе, а также безопасное приземление на землю. Совершенствовали свои навыки на данном макете, дальше уже переходят к практическим действиям. То есть конкретно работа на реальном вертолете и реальные спуски на местности.

Курсанты Военной академии прошли занятия по альпинистской подготовке-7

В программе занятий также наведение переправы через овраг, подъем и спуск по наклонной поверхности. Вооруженные Силы – гарант нашей безопасности, а заблаговременная подготовка – одна из особенностей профессиональной армии.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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