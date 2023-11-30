Курсанты Военной академии прошли занятия по альпинистской подготовке

С курсантами Военной академии в бригаде специального назначения проходят занятия по альпинистской подготовке. Упражнения беспарашютного десантирования разведчики выполняют из макета вертолета Ми-8. Это легенда авиации, которую между собой летчики называют «великолепной восьмеркой». Его новейшие модели используют именно для проведения спецопераций.

На данном макете отрабатываются элементы беспарашютного десантирования с использованием альпинистского снаряжения, таких как канат и веревка. Курсанты в рампу спускались по веревке, также было отделение военнослужащих по канату в дверь с использованием лебедки. На данном макете отрабатываются такие элементы действия десантника именно в воздухе, а также безопасное приземление на землю. Совершенствовали свои навыки на данном макете, дальше уже переходят к практическим действиям. То есть конкретно работа на реальном вертолете и реальные спуски на местности.