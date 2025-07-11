Куркума снижает воспаления при артрите! Рассказываем о полезных свойствах специй

Много столетий люди использовали специи и для лечения различных заболеваний. Например куркума – природный антибиотик и щит против воспалений, способный поднять настроение. Бадьян – оружие против астмы и даже ядов. А в древнем Китае верили, что он может растворить рыбью кость, застрявшую в горле, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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