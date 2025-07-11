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Куркума снижает воспаления при артрите! Рассказываем о полезных свойствах специй

11 июля 2025 15:51
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Много столетий люди использовали специи и для лечения различных заболеваний. Например куркума – природный антибиотик и щит против воспалений, способный поднять настроение. Бадьян – оружие против астмы и даже ядов. А в древнем Китае верили, что он может растворить рыбью кость, застрявшую в горле, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

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Куркума снижает воспаления при артрите! Рассказываем о полезных свойствах специй -2

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:
Основные применения – это противовоспалительные действия, куркума с ее активным компонентом куркумином широко применяется для снижения воспалений при артрите, при заболеваниях суставов, кожных проблемах. Улучшение пищеварения тоже имеет место быть, используется имбирь, кориандр, которые позволяют справиться с тошнотой, влияют на выработку желудочного сока. 

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# Здоровье # Продукты питания

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