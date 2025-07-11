Главная сила искусства – объединять. Рассказываем о международном выставочном проекте «Созвучие красок»

Визуальное путешествие по миру. В дни «Славянского базара» в стенах Концертного зала «Витебск» состоялась презентация международного выставочного проекта «Созвучие красок», где встретились живопись и графика мастеров из Беларуси, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Диана Верман, куратор выставочного проекта «Созвучие красок»:

Я долго думала, какое должно быть название. Просто вечером уже привезли картины мне домой, они хранились у меня дома. Я пила вечером чай, смотрела на картины. Включила на YouTube повтор прошлого «Славянского базара». Заиграла мелодия «Славянского базара». Я думаю, Господи, так вот название – «Созвучие красок».