Прямой эфир

Главная сила искусства – объединять. Рассказываем о международном выставочном проекте «Созвучие красок»

11 июля 2025 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Визуальное путешествие по миру. В дни «Славянского базара» в стенах Концертного зала «Витебск» состоялась презентация международного выставочного проекта «Созвучие красок», где встретились живопись и графика мастеров из Беларуси, Латвии, Эстонии и Финляндии.

Главная сила искусства – объединять. Рассказываем о международном выставочном проекте «Созвучие красок»-2

Диана Верман, куратор выставочного проекта «Созвучие красок»:
Я долго думала, какое должно быть название. Просто вечером уже привезли картины мне домой, они хранились у меня дома. Я пила вечером чай, смотрела на картины. Включила на YouTube повтор прошлого «Славянского базара». Заиграла мелодия «Славянского базара». Я думаю, Господи, так вот название – «Созвучие красок».

Главная сила искусства – объединять. Рассказываем о международном выставочном проекте «Созвучие красок»-4

Главная сила искусства – объединять. У авторов этих прекрасных полотен получилось вдохновить, порадовать и обогатить внутренний мир каждого посетителя.

Подробности в видео.

# Вероника Макаревич # Славянский базар в Витебске # Выставка

Другие новости рубрики

Все новости
«Построено 17 домов семейного типа». Рассказываем, какие социальные проекты реализует «Беларусбанк»
11 июля 2025 14:30

«Построено 17 домов семейного типа». Рассказываем, какие социальные проекты реализует «Беларусбанк»

Как растёт средняя зарплата по Минску? Узнали у депутата Мингорсовета
11 июля 2025 14:25

Как растёт средняя зарплата по Минску? Узнали у депутата Мингорсовета

На этой фабрике делают мороженое на любой вкус! Побывали на производстве и увидели, как создают лакомство
11 июля 2025 14:24

На этой фабрике делают мороженое на любой вкус! Побывали на производстве и увидели, как создают лакомство