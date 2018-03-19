Купили сапоги, а через полтора года треснула подошва. Можно ли вернуть обувь в магазин?

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» поинтересовались, насколько хорошо мы знаем свои права, и предложили прохожим ответить на бытовой вопрос по поводу обуви, утратившей былую новизну.

Купили сапоги, а через полтора года треснула подошва, отлетел каблук. Можно ли вернуть сапоги в магазин?

Правильный ответ: потребитель имеет право вернуть обувь по истечении гарантийного срока в течение двух лет, если докажет, что дефект, который образовался в ходе эксплуатации, является производственным.