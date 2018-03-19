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Минск готовится к большому марафону по благоустройству, «чтобы к 1 мая получить красивый чистый город»

19 марта 2018 11:14
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Новости Беларуси. К весеннему обновлению города готовятся в столице. Большой марафон по благоустройству по традиции начнется с апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск готовится к большому марафону по благоустройству, «чтобы к 1 мая получить красивый чистый город»-1

В течение месяца предстоит много работы. Об этом 19 марта говорили на оперативном совещании в Мингорисполкоме. Основное внимание в этом сезоне – озеленению, ремонту дорог и остановочных пунктов. Привести в порядок необходимо дворы и детские площадки. Надежда не только на коммунальные службы, на «чистое дело» ждут всех минчан.

Минск готовится к большому марафону по благоустройству, «чтобы к 1 мая получить красивый чистый город»-4

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Будут проводиться субботники с участием населения на дворовых территориях. Трудовые коллективы в парках, скверах убирают, общественность участвует. Эти все работы традиционные, но вместе с тем, они очень нужны. И мы рассчитываем на широкую поддержку населения, потому что привести город хочется в максимально короткие сроки. Чтобы к 1 мая получить красивый чистый город.

Мероприятия по благоустройству разрабатывают в администрациях районов. Они будут утверждены уже 20 марта.

Минск готовится к большому марафону по благоустройству, «чтобы к 1 мая получить красивый чистый город»-7

Минск готовится к большому марафону по благоустройству, «чтобы к 1 мая получить красивый чистый город»-9

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Марина Малаева

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