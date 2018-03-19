Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет

Новости Беларуси. К концу недели в Беларуси прогнозируется потепление.

Как сообщает Белгидромет, в ближайшую неделю по ночам ожидаются морозы, но днём столбик термометра будет пониматься выше ноля.

20 марта в некоторых районах Витебской и Гомельской областей прогнозируется снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью температура упадёт до -5… -11°С, по юго-востоку страны температура воздуха составит -12… -15°С. Днём потеплеет до -3… +3°С.

21 марта в утреннее и дневное время на большей части территории республики выпадет снег. В некоторых районах Беларуси ожидаются слабый туман и гололёд, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до -5… -11°С, днём будет -3… +3°С.

22 марта по северу страны прогнозируется кратковременный снегопад. Местами в республике будут слабый туман, гололёд, на дорогах гололедица. Ночью температура понизится до -6… -12°С, при прояснениях -13… -15°С. Днём ожидается -2… +4°С.

23 марта преимущественно по северу Беларуси пройдёт кратковременный снегопад. На некоторых участках дорог возможна гололедица. Ночью температура составит -1… -7°С, при прояснениях -8… -11°С. Днём температура повысится до -1… +5°С.

24-25 марта местами по стране пройдёт кратковременный снег. Ночью и утром возможны слабый туман, гололёд, на дорогах гололедица. Столбик термометра ночью опустится до -1… -8°С, днём поднимется до -1… +7°С.