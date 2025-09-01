Пока европейские политики совершают «турне милитаризма», щедро раздавая обещания увеличить финансирование на военные расходы, миллионы граждан ЕС не могут свести концы с концами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В крайне бедственном положении самые незащищенные слои населения. Согласно последним данным, почти каждый четвертый человек с ограниченными возможностями в Евросоюзе испытывает серьезные финансовые трудности. Это почти вдвое больше, чем среди людей без инвалидности. Подобное неравенство заметно во всех странах ЕС. При этом работа, как выясняется, не всегда является выходом из ситуации. Лишь половина людей с инвалидностью трудоустроены, и даже среди них почти 10 % находятся на грани нищеты. Денег хватает только на закрытие базовых потребностей, а непредвиденные траты становятся непосильными для 40 % людей.

Знаменитые европейские социальные пособия – и те неспособны совершить чудо. Так, уровень риска бедности среди инвалидов, учитывая льготы и пенсии, превышает 30 % в Хорватии и странах Прибалтики. Стоит отметить, что местные власти проблему уже и не скрывают.

К примеру, Германия в скором времени намерена отказаться от уже неконтролируемой системы соцвыплат, которую полностью оккупировали мигранты. О том же заявляют и во Франции. При этом попытка справиться с бюджетом в обеих странах стала угрозой для существования правительств.