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Аграрии Беларуси преодолели 5-миллионный рубеж в уборке зерна

01 августа 2024 07:19
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Обеспечение продовольственной безопасности остается главной темой в последний месяц лета. Август аграрии встретили с весомым результатом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии Беларуси преодолели 5-миллионный рубеж в уборке зерна-1

Уже намолочено свыше 5 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Темпы жатвы немного замедлили проливные дожди, но используется каждый солнечный час, чтобы увеличить общий намолот. Самый высокий показатель пока за Минской областью. Следом идут Брестская и Гродненская. В общей сложности на полях сельхозпредприятий страны работает около 5,5 тысячи зерноуборочных комбайнов.

# Уборочная кампания # общество

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