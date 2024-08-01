Аграрии Беларуси преодолели 5-миллионный рубеж в уборке зерна

Уже намолочено свыше 5 миллионов 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Темпы жатвы немного замедлили проливные дожди, но используется каждый солнечный час, чтобы увеличить общий намолот. Самый высокий показатель пока за Минской областью. Следом идут Брестская и Гродненская. В общей сложности на полях сельхозпредприятий страны работает около 5,5 тысячи зерноуборочных комбайнов.