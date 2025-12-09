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Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»

09 декабря 2025 08:06
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Александр Меженный, ведущий:
Я про удачу вам много могу чего рассказывать. Я сам свидетель, и не единожды. Иногда достаточно купить что-нибудь недорогое, например, конфетку за 2 рубля 20 копеек. И выиграть автомобиль. Это невероятно, но это факт.

Именно так случилось с Татьяной Михайловой из Гродно. Она купила в магазине «Санта» жевательные конфеты за 2 рубля 20 копеек и благодаря этой покупке выиграла машину. 

Реально ли оказаться на ее месте, рассказала сама победительница. 

Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»-2

– Вы выиграли автомобиль! 
– Да ладно! 

Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»-4

Татьяна Михайлова, г. Гродно:
Меня зовут Татьяна, я из города Гродно. Замужем, есть дочка, есть даже уже и внучка. Для нее я и старалась выиграть эту машину. Сначала не поверила. Я сутки вынашивала эту информацию, я никому не сказала, вы представляете? Меня эмоции просто переполнили, я поехала на работу к мужу и сообщила ему. 

Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»-6

Она говорит, я выиграла автомобиль. Хоть я и мужчина, я чуть не расплакался.

Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»-8

Татьяна Михайлова:
Считаю ли я себя везучим человеком? Да. После сегодняшнего дня – да. 

Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»-10

Вы слышите это? Это работает двигатель вашего автомобиля. 

Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»-12

Татьяна Михайлова:
Пусть совершают покупки в «Санте», и это реально – можно выиграть. 

*На правах рекламы.

# Реклама # Александр Меженный

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