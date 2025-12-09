Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»

Александр Меженный, ведущий:

Я про удачу вам много могу чего рассказывать. Я сам свидетель, и не единожды. Иногда достаточно купить что-нибудь недорогое, например, конфетку за 2 рубля 20 копеек. И выиграть автомобиль. Это невероятно, но это факт.

Именно так случилось с Татьяной Михайловой из Гродно. Она купила в магазине «Санта» жевательные конфеты за 2 рубля 20 копеек и благодаря этой покупке выиграла машину.