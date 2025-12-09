Купила конфетку – выиграла машину! Посмотрите, как отреагировала белоруска на победу в игре от «Санта»
Александр Меженный, ведущий:
Я про удачу вам много могу чего рассказывать. Я сам свидетель, и не единожды. Иногда достаточно купить что-нибудь недорогое, например, конфетку за 2 рубля 20 копеек. И выиграть автомобиль. Это невероятно, но это факт.
Именно так случилось с Татьяной Михайловой из Гродно. Она купила в магазине «Санта» жевательные конфеты за 2 рубля 20 копеек и благодаря этой покупке выиграла машину.
Реально ли оказаться на ее месте, рассказала сама победительница.
– Вы выиграли автомобиль!
– Да ладно!
Татьяна Михайлова, г. Гродно:
Меня зовут Татьяна, я из города Гродно. Замужем, есть дочка, есть даже уже и внучка. Для нее я и старалась выиграть эту машину. Сначала не поверила. Я сутки вынашивала эту информацию, я никому не сказала, вы представляете? Меня эмоции просто переполнили, я поехала на работу к мужу и сообщила ему.
Она говорит, я выиграла автомобиль. Хоть я и мужчина, я чуть не расплакался.
Татьяна Михайлова:
Считаю ли я себя везучим человеком? Да. После сегодняшнего дня – да.
Вы слышите это? Это работает двигатель вашего автомобиля.
Татьяна Михайлова:
Пусть совершают покупки в «Санте», и это реально – можно выиграть.
*На правах рекламы.