Масштабная экспозиция из Беларуси представлена на форуме «Российская неделя здравоохранения – 2025»

Масштабная экспозиция из Беларуси представлена в Москве. Там проходит международный форум «Российская неделя здравоохранения – 2025». Авторитетная площадка объединяет более 27 тысяч специалистов и экспертов, а также свыше тысячи компаний из 10 стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экспозиция организована «Белинтерэкспо» и включает ведущие предприятия фармацевтической отрасли и производителей медицинских изделий. Среди участников – холдинг «Белфармпром» и его флагманы: «Белмедпрепараты», «Борисовский завод медицинских препаратов», «Минскинтеркапс», «ФреБор», а также предприятие «БелАсептика» – лидер в производстве антисептических и дезинфицирующих средств.

Компании демонстрируют широкий спектр лекарств, медицинских изделий и специализированных товаров, востребованных как в Беларуси, так и за рубежом. Организаторы отмечают: участие в форуме подтверждает высокое качество белорусской продукции и компетенции специалистов, чьи решения успешно применяются в разных странах.