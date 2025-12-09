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III Форум молодых государственных служащих стартует в Минске

09 декабря 2025 07:54
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В Минске стартует III форум молодых государственных служащих. Это площадка, где представители нового поколения управленцев смогут обменяться опытом, получить знания и завести профессиональные контакты. Участниками станут 120 молодых госслужащих из Минска, регионов России, Узбекистана и Кыргызстана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

III Форум молодых государственных служащих стартует в Минске-2

В программе – встречи с руководством столицы и представителями республиканских органов власти, работа с коллегами из городов‑побратимов и партнеров Минска. Участников ждут управленческие тренинги, мастер‑классы по командообразованию, эффективной коммуникации и информационной работе – все, что необходимо современному госслужащему для успешной карьеры. 

Особое внимание уделят изучению городских проектов и концепции развития Минска. Форум станет площадкой для знакомства и общения представителей разных ведомств, а также поиска единомышленников для совместных инициатив. 

# форум # Молодежь Беларуси

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