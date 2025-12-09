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БГТУ – 95 лет! Ректор университета рассказал о самых значимых достижениях

09 декабря 2025 07:24
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95 лет в авангарде науки. Белорусский государственный технологический университет отмечает юбилей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Касперович, ректор БГТУ. 

БГТУ – 95 лет! Ректор университета рассказал о самых значимых достижениях-2

Сергей Касперович, ректор БГТУ:
Нам почти 100 лет, и это серьезный путь, тем не менее университет в первую очередь гордится своими выпускниками. Подготовлено более 100 тысяч выпускников, которые занимают фактически лидирующие позиции, являясь и видными государственными деятелями, министрами, руководителями крупных предприятий – просто классными специалистами, которые успешно решают свои задачи. 

БГТУ – 95 лет! Ректор университета рассказал о самых значимых достижениях-4

Сергей Касперович:
Кроме этого, хотел бы отметить важное достижение, которое отмечено на различных уровнях. В свое время университет был признан ведущим в области химической, лесной, деревообрабатывающей промышленности в нашей стране, получил премию правительства, сегодня является базовой организацией Содружества Независимых Государств в области лесного хозяйства и лесной промышленности. 

БГТУ – 95 лет! Ректор университета рассказал о самых значимых достижениях-6

Сергей Касперович:
Мы понимаем, что наша миссия – обеспечивать кадрами и новыми технологиями ключевые отрасли белорусской экономики: химическую, лесную, деревообрабатывающую, полиграфическую. И в каком-то смысле университет здесь ни на кого не может переложить ответственность, потому что мы одни. И в этом наша миссия и задача.

Конечно же, мы гордимся нашими преподавателями, которые ответственно выполняют свою задачу, готовят молодежь ко взрослой жизни и осуществляют одновременно научные исследования. 

Какие традиции сохраняются в университете и какие цели ставят к 100-летию учреждения? Смотрите в видео.

# Высшее образование в Беларуси # Интервью # Сергей Касперович # Александр Меженный # Александра Каштанова # Александр Стасевич

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