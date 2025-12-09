БГТУ – 95 лет! Ректор университета рассказал о самых значимых достижениях

95 лет в авангарде науки. Белорусский государственный технологический университет отмечает юбилей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Касперович, ректор БГТУ.
95 лет в авангарде науки. Белорусский государственный технологический университет отмечает юбилей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Касперович, ректор БГТУ.
Сергей Касперович, ректор БГТУ:
Нам почти 100 лет, и это серьезный путь, тем не менее университет в первую очередь гордится своими выпускниками. Подготовлено более 100 тысяч выпускников, которые занимают фактически лидирующие позиции, являясь и видными государственными деятелями, министрами, руководителями крупных предприятий – просто классными специалистами, которые успешно решают свои задачи.
Сергей Касперович:
Кроме этого, хотел бы отметить важное достижение, которое отмечено на различных уровнях. В свое время университет был признан ведущим в области химической, лесной, деревообрабатывающей промышленности в нашей стране, получил премию правительства, сегодня является базовой организацией Содружества Независимых Государств в области лесного хозяйства и лесной промышленности.
Сергей Касперович:
Мы понимаем, что наша миссия – обеспечивать кадрами и новыми технологиями ключевые отрасли белорусской экономики: химическую, лесную, деревообрабатывающую, полиграфическую. И в каком-то смысле университет здесь ни на кого не может переложить ответственность, потому что мы одни. И в этом наша миссия и задача.
Конечно же, мы гордимся нашими преподавателями, которые ответственно выполняют свою задачу, готовят молодежь ко взрослой жизни и осуществляют одновременно научные исследования.
Какие традиции сохраняются в университете и какие цели ставят к 100-летию учреждения? Смотрите в видео.