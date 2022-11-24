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«Будет что-то невероятное». Кухарев встретился с арабскими инвесторами – где в Минске появится новый парк?

24 ноября 2022 17:36
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Новости Беларуси. В Минске инвестор презентовал проект нового парка. Он появится в комплексе «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Будет что-то невероятное». Кухарев встретился с арабскими инвесторами – где в Минске появится новый парк?-1

Глава инвестиционной компании из Арабских Эмиратов господин Мохамед Али Алаббар и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обсудили его концепцию с белорусскими скульпторами. В первой половине 2023 года на прибрежной территории Цнянского водохранилища появится новый парк с развитой инфраструктурой. Главным его атрибутом станут необычные скульптуры. Весной на территории парка оборудуют временные творческие мастерские, где авторы будут работать над своими произведениями практически на открытом воздухе. Стороны обсудили вопросы по изготовлению парковых скульптур, материал, концепцию и технологии.

«Будет что-то невероятное». Кухарев встретился с арабскими инвесторами – где в Минске появится новый парк?-4

Мохамед Али Рашед Алаббар, инвестор проекта «Северный берег»:
Здесь будет что-то невероятное. И я просто хочу подарить людям города что-то особенное. И неважно, будете ли вы покупать квартиру у нас или нет. Просто жителям Минска хочу презентовать красоту, куда человек может прийти и просто прогуляться или провести время.

«Будет что-то невероятное». Кухарев встретился с арабскими инвесторами – где в Минске появится новый парк?-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Решили, что будем работать именно над тем, чтобы он органично вписался в эту территорию, чтобы он был действительно с белорусским акцентом, с нашими национальными особенностями. И, конечно, он должен стать украшением всего этого проекта.

«Будет что-то невероятное». Кухарев встретился с арабскими инвесторами – где в Минске появится новый парк?-10

Арабская компания построит в Минске комплекс «Северный берег». Он разместится в границах проспекта Победителей, Орловской, Цнянского водохранилища, МКАД. Здесь возведут жилые дома с инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные и общественные объекты. Реализацию проекта начнут с парка.

# Строительство # общество # Владимир Кухарев # Мохамед Али Рашед Алаббар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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