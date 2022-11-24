«Будет что-то невероятное». Кухарев встретился с арабскими инвесторами – где в Минске появится новый парк?

Новости Беларуси. В Минске инвестор презентовал проект нового парка. Он появится в комплексе «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Глава инвестиционной компании из Арабских Эмиратов господин Мохамед Али Алаббар и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обсудили его концепцию с белорусскими скульпторами. В первой половине 2023 года на прибрежной территории Цнянского водохранилища появится новый парк с развитой инфраструктурой. Главным его атрибутом станут необычные скульптуры. Весной на территории парка оборудуют временные творческие мастерские, где авторы будут работать над своими произведениями практически на открытом воздухе. Стороны обсудили вопросы по изготовлению парковых скульптур, материал, концепцию и технологии.

Мохамед Али Рашед Алаббар, инвестор проекта «Северный берег»:

Здесь будет что-то невероятное. И я просто хочу подарить людям города что-то особенное. И неважно, будете ли вы покупать квартиру у нас или нет. Просто жителям Минска хочу презентовать красоту, куда человек может прийти и просто прогуляться или провести время.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Решили, что будем работать именно над тем, чтобы он органично вписался в эту территорию, чтобы он был действительно с белорусским акцентом, с нашими национальными особенностями. И, конечно, он должен стать украшением всего этого проекта.