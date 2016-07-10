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Должны ли оплачивать поездку на курсы повышения квалификации как командировку?

10 июля 2016 11:56
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Ежедневно на горячую линию телеканала поступает порядка 40 телефонных обращений. По наиболее острым и интересным журналисты снимают сюжеты и программы. Часть вопросов мы адресуем юристам.

Вопрос:
Имеет ли право руководство  организации отправлять меня на курсы повышения квалификации без командировочных?

Елена Мойсейчик, юрист: 
Направление на курсы повышения квалификации не является командировкой, так как их цель - углубление профессиональных знаний и навыков, а не выполенние определённого служебного задания. При направлении нанимателем на курсы повышения квалификации, за сотрудником сохраняется средняя заработная плата. 

# общество # Работа в Беларуси

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