Должны ли оплачивать поездку на курсы повышения квалификации как командировку?

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Вопрос:

Имеет ли право руководство организации отправлять меня на курсы повышения квалификации без командировочных?

Елена Мойсейчик, юрист:

Направление на курсы повышения квалификации не является командировкой, так как их цель - углубление профессиональных знаний и навыков, а не выполенние определённого служебного задания. При направлении нанимателем на курсы повышения квалификации, за сотрудником сохраняется средняя заработная плата.